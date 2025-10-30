Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»

На ютуб-канале телеканала Starz опубликовали трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура», который выйдет на экраны 5 декабря. Он будет спин-оффом популярного шоу «Спартак».
Новый проект расскажет альтернативную историю, в которой Ашур не погибает, а вместо этого получает в дар гладиаторскую школу Батиата за то, что участвовал в подавлении восстания рабов и убийстве Спартака.
Главную роль в шоу исполнил Ник Тарабей. В каст вошли также Лиам Макинтайр, Теника Дэвис, Джамейка Вон, Ивана Бакеро, Хорди Уэббер, Клаудия Блэк, Индия Шоу-Смит и Ли Гилл. Шоураннером спин-оффа стал Стивен С. ДеНайт, создатель «Спартака».
Ранее сообщалось, что в проекте поучаствовала звезда «Зены — королевы воинов» Люси Лоулесс. Актриса вернулась к роли Лукреции, жены Батиата, которую она сыграла в оригинальном сериале.
Сериал «Спартак» выходил на Starz c 2010 по 2013 год. Первый сезон выходил с подзаголовком «Кровь и песок», второй — «Месть», третий — «Война проклятых». Проект также получил приквел «Спартак: Боги арены», который вышел на экраны в 2011 году.