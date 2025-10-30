Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty
Фигуристку Камилу Валиеву обязали выплатить более 2 миллионов рублей по итогам судов о допинге
В Париже мужчина заночевал на Эйфелевой башне
Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта
Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона
Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»
Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер

Starz показал трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»

На ютуб-канале телеканала Starz опубликовали трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура», который выйдет на экраны 5 декабря. Он будет спин-оффом популярного шоу «Спартак».

Новый проект расскажет альтернативную историю, в которой Ашур не погибает, а вместо этого получает в дар гладиаторскую школу Батиата за то, что участвовал в подавлении восстания рабов и убийстве Спартака.

Главную роль в шоу исполнил Ник Тарабей. В каст вошли также Лиам Макинтайр, Теника Дэвис, Джамейка Вон, Ивана Бакеро, Хорди Уэббер, Клаудия Блэк, Индия Шоу-Смит и Ли Гилл. Шоураннером спин-оффа стал Стивен С. ДеНайт, создатель «Спартака».

Ранее сообщалось, что в проекте поучаствовала звезда «Зены — королевы воинов» Люси Лоулесс. Актриса вернулась к роли Лукреции, жены Батиата, которую она сыграла в оригинальном сериале.

Сериал «Спартак» выходил на Starz c 2010 по 2013 год. Первый сезон выходил с подзаголовком «Кровь и песок», второй — «Месть», третий — «Война проклятых». Проект также получил приквел «Спартак: Боги арены», который вышел на экраны в 2011 году. 

