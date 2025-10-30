Режиссер «Дома у дороги» снимет собственный сиквел в обход Amazon из‑за конфликта

Даг Лайман, режиссер боевика «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом, планирует запустить собственное продолжение картины в обход студии Amazon MGM, с которой у него разгорелся конфликт.
Постановщик выразил недовольство тем, что Amazon выпустил ремейк 2024 года исключительно на Prime Video, отказавшись от кинотеатрального проката.
«Вопреки своим заявлениям, Amazon не заинтересован в поддержке кинотеатров. Они используют „Дом у дороги“, чтобы продавать сантехнику», — сказал он.
По данным Deadline, режиссер «тихо» приобрел права на проект «Road House: Dylan» — сиквел оригинального фильма 1989 года, написанный сценаристом Р.Лэнсом Хиллом. Если сценарист выиграет судебный спор с Amazon о правах на франшизу, режиссер сможет реализовать свою версию сиквела.
Тем временем Amazon MGM продолжает работу над «Домом у дороги-2», но проект уже лишился режиссера Гая Ричи из‑за творческих разногласий. Ранее Джейк Джилленхол рассказывал, что во время съемок первого фильма ему приходилось соблюдать жесткую диету.