Шарлиз Терон намерена сыграть в триллере «Тиран»

Южноафриканская актриса Шарлиз Терон ведет переговоры об участии в триллере «Тиран», который режиссер Дэвид Уэйл («Охотники», «Одиночества») снимет для Amazon MGM Studios. Об этом сообщил Deadline.
Терон претендует на главную роль в проекте. Она также хочет стать продюсером фильма наряду с Алексом Хайнеманом и Эндрю Роной из The Picture Company, Уэйлом, Натали Лейн Уильямс, Беном Коно и Э.Дж.Диксом.
Сценарий будущей ленты написал Уэйл по истории, придуманной им вместе с Коди Беаном. Детали сюжета держатся в секрете. СМИ утверждают, что фильм будет напоминать «Уолл-стрит» и «Одержимость». Его действие развернется в кулинарном мире Нью-Йорка.
Уэйл в настоящее время активно работает как сценарист. Среди его проектов — фильм о журналисте Эване Гершковиче, который поставит Эдвард Бергер, «Supermax» Дэвида Гордона Грина и триквел «Тайлера Рейка».