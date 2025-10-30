Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона

Hulu официально продлил анимационный сериал «Царь горы» на два сезона. Об этом сообщает Deadline.
Стриминг заказал 20 эпизодов. Премьера продолжения ожидается в 2026 году. Проект Майка Джаджа и Грега Дэниелса был возрожден в январе 2023 года.
Премьера четырнадцатого сезона стала самым успешным запуском взрослой анимации на Hulu и Disney+ за последние пять лет, собрав 4,4 млн просмотров за первую неделю.
Сюжет шоу рассказывает о возвращении Хэнка и Пегги Хилл в изменившийся Арлен (штат Техас) после многих лет работы в Саудовской Аравии. Пока супруги пытаются адаптироваться к новой жизни и восстановить старые связи, их сын Бобби живет в Далласе и строит карьеру шеф-повара.