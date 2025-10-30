Hulu продлил сериал «Царь горы» на два сезона

Сюжет шоу рассказывает о возвращении Хэнка и Пегги Хилл в изменившийся Арлен (штат Техас) после многих лет работы в Саудовской Аравии. Пока супруги пытаются адаптироваться к новой жизни и восстановить старые связи, их сын Бобби живет в Далласе и строит карьеру шеф-повара.