Основатель «Додо-пиццы» опубликовал тизер фильма о своем 5-месячном путешествии в тундру

«Я чувствовал себя ребенком. Я как будто учился ходить. Я спал спиной к спине вместе со своей семьей. Мы шли со своим караваном по бескрайней тундре, без связи, месяцами не встречая других людей, и мне казалось, что мы на космическом корабле», — делился Овчинников в публикации в августе.