Основатель «Додо-пиццы» опубликовал тизер фильма о своем 5-месячном путешествии в тундру

Фото: @silauma

Основатель сети «Додо-пицца» Федор Овчинников опубликовал в соцсетях тизер фильма «147 дней в тундре», который он снял во время 5-месячного путешествия в Арктику. Режиссер назвал свой проект «экспериментом соло-кинематографа». Выход картины запланирован на 2026 год.

Весной 2024 года Овчинников принял решение отправиться в Арктику. «Это был не кризис. Не испытание, чтобы стать для чего-то сильнее. Не бегство от себя и реальности, а скорее попытка понять, что такое „я“ и „реальность“», — говорится в аннотации к фильму.

Само путешествие началось год спустя, в марте 2025 года. Бизнесмена приняла семья ненцев-оленеводов. Вместе с ними он преодолел 730 километров от Обской губы до берегов Северного Ледовитого океана.

Видео: @silauma

«Я чувствовал себя ребенком. Я как будто учился ходить. Я спал спиной к спине вместе со своей семьей. Мы шли со своим караваном по бескрайней тундре, без связи, месяцами не встречая других людей, и мне казалось, что мы на космическом корабле», — делился Овчинников в публикации в августе. 

Все время в тундре он фиксировал на видеокамеру и в заметках в телефоне — их бизнесмен позже опубликовал в виде текстового дневника на сайте.

В трейлере показаны кадры деловых встреч, путешествие в поезде и быт оленеводов — днем и ночью, во время переправ через водоемы и штормов.

