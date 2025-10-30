Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty

Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам видеоигры Call of Duty. Об этом сообщает Deadline.
Проект также возглавит Тейлор Шеридан («Йеллоустоун». Они напишут сценарий и спродюсируют картину, а Берг также займет режиссерское кресло.
Фильм обещает сохранить военную атмосферу и масштаб франшизы, став при этом самостоятельным блокбастером. Ранее Шеридан и Берг уже работали вместе над фильмами «Любой ценой» и «Ветреная река».
Call of Duty остается самой успешной серией игр в США уже 16 лет, а общий мировой тираж продаж превысил 500 млн копий. Первая часть вышла в 2003 году и была посвящена Второй мировой войне. Со временем франшиза охватила современные и футуристические конфликты.