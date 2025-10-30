Питер Берг («Уцелевший») снимет фильм по мотивам Call of Duty

Call of Duty остается самой успешной серией игр в США уже 16 лет, а общий мировой тираж продаж превысил 500 млн копий. Первая часть вышла в 2003 году и была посвящена Второй мировой войне. Со временем франшиза охватила современные и футуристические конфликты.