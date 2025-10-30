Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам

Так, недавно студия Ghibli представила новую коллекцию мягких игрушек Komorebi Series. В линейку вошли семь персонажей из пяти аниме студии. В их числе: Котобус из «Моего соседа Тоторо», кошка Луна из «Шепота сердца», Белколис из «Небесного замка Лапута», коты Зизи и Лили из «Ведьминой службы доставки», огненный демон Кальцифер и пес Хин из «Ходячего замка».