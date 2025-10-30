Индустрия аниме выросла почти на 15%. Все благодаря зарубежным рынкам

Выручка индустрии японской анимации — аниме — достигла исторического максимума и составила 3,8 трлн йен (около 2 трлн рублей), следует из отчета Ассоциации японской анимации (AJA). Рост на 14,8% относительно прошлого года обеспечен в основном зарубежными рынками.
Доходы из-за рубежа составили 56% от общего объема. Без этой доли показатели индустрии остались бы на уровне прошлогодних.
Впервые зарубежные доходы превысили японские в 2020 году, во время пандемии, когда глобальные стриминговые платформы начали активно продвигать аниме. А с 2023 года зарубежные поступления стали стабильно превышать внутренние.
На текущий момент большая часть зарубежных доходов формируется за счет лицензирования стриминговым платформам. Эксперты отмечают, что японские компании могут добиться дальнейшего роста, благодаря мерчандайзингу и организация мероприятий за пределами Японии.
Так, недавно студия Ghibli представила новую коллекцию мягких игрушек Komorebi Series. В линейку вошли семь персонажей из пяти аниме студии. В их числе: Котобус из «Моего соседа Тоторо», кошка Луна из «Шепота сердца», Белколис из «Небесного замка Лапута», коты Зизи и Лили из «Ведьминой службы доставки», огненный демон Кальцифер и пес Хин из «Ходячего замка».