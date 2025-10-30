На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин

Студентам журфака МГУ имени Ломоносова запретили отмечать Хэллоуин. Об этом написал телеграм-канал «Первый университетский» со ссылкой на учащихся.
По их словам, в группах студенов распространили сообщение с предупреждением, что «любые атрибуты, связанные с Хэллоуином, в университете запрещены». Учащихся будут наказывать выговором за «костюмы, грим и прочее».
Авторы «Первого университетского» отметили, что наряженных по случаю праздника учащихся либо заставят переодеться, либо отправят по домам. О возможных последствиях костюмов студентам, как отметило СМИ, сообщили несколько раз — «и через старост, и через учебную часть».
Объяснений запрета со стороны руководства вуза не последовало. Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко называла празднование Хэллоуина «нецелосообразным».
«Я православная христианка и считаю, что у нас очень много праздников и государственных, и тех, которые связаны с нашими духовно-нравственными традициями, причем не только у православных христиан, но и у всех многочисленных конфессий и национальностей нашей большой страны. Заимствовать праздники у других культур нецелесообразно», — говорила она.
Юрис Олег Зернов в разговоре с РИА «Новости» предпреждал, что символика Хэллоина может ассоциироваться с сатанизмом (движение признано экстремистским и запрещено в России). «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ», — отмечал он.