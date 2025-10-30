На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин

«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер
На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк
Миа Гот и Зак Галифианакис снимутся в «Эй, медведь!» — режиссерском дебюте создателя «Портландии»
Кира Найтли назвала себя непоребенком, поскольку связи родителей помогли ее карьере
СМИ: Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix

На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин

Фото: Annie Spratt/Unsplash

Студентам журфака МГУ имени Ломоносова запретили отмечать Хэллоуин. Об этом написал телеграм-канал «Первый университетский» со ссылкой на учащихся.

По их словам, в группах студенов распространили сообщение с предупреждением, что «любые атрибуты, связанные с Хэллоуином, в университете запрещены». Учащихся будут наказывать выговором за «костюмы, грим и прочее».

Авторы «Первого университетского» отметили, что наряженных по случаю праздника учащихся либо заставят переодеться, либо отправят по домам. О возможных последствиях костюмов студентам, как отметило СМИ, сообщили несколько раз — «и через старост, и через учебную часть».

Объяснений запрета со стороны руководства вуза не последовало. Ранее зампред  комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко называла празднование Хэллоуина «нецелосообразным».

«Я православная христианка и считаю, что у нас очень много праздников и государственных, и тех, которые связаны с нашими духовно-нравственными традициями, причем не только у православных христиан, но и у всех многочисленных конфессий и национальностей нашей большой страны. Заимствовать праздники у других культур нецелесообразно», — говорила она.

Юрис Олег Зернов в разговоре с РИА «Новости» предпреждал, что символика Хэллоина может ассоциироваться с сатанизмом (движение признано экстремистским и запрещено в России). «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ», — отмечал он.

Расскажите друзьям