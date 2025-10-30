На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин

«Я православная христианка и считаю, что у нас очень много праздников и государственных, и тех, которые связаны с нашими духовно-нравственными традициями, причем не только у православных христиан, но и у всех многочисленных конфессий и национальностей нашей большой страны. Заимствовать праздники у других культур нецелесообразно», — говорила она.