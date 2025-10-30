В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line». Об этом сообщили на ее сайте.
По словам владельцев галереи, ее закрыли «до лучших времен». Причины такого решения неизвестны. «Еще увидимся», — пообещали представители «ГУМ-Red-Line». Большей информации о своих дальнейших планах они не предоставили.
Соцсети галереи перестали вести в мае 2025 года. В сентябре 2024 года руководитель «ГУМ-Red-Line» Игорь Казаков называл галерею «очень тяжелым бизнесом».
«Не то чтобы мы уж совсем ничего не сделали — были продажи, кого-то мы порадовали. Но так, чтобы у нас был какой-то феноменальный коммерческий успех, — честно скажу, пока его нет. И это понятно», — делился он.
Тогда Казаков отмечал, что «оптимистично смотрит в будущее». «Моя идея в том, что дальнейший путь развития нашего проекта должен идти именно в более прикладном и более, в хорошем смысле, коммерческом направлении», — говорил он.