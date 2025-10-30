«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев

Фото: Andreea Popa/Unsplash

Вьетнам вошел в число самых популярных направлений у российских туристов по итогам девяти месяцев 2025 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

По данным Национального управления по туризму Вьетнама, с января по сентябрь страну посетили 15,4 млн иностранных путешественников — на 19,5% больше, чем годом ранее.

Особенно вырос российский поток — со 159 382 визитов до 435 161, что означает прирост на 173%. Такой скачок обеспечили массовые чартерные рейсы, запущенные туроператорами из 13 российских городов на курорт Нячанг.

Благодаря этому Россия поднялась с 16-го на 8-е место в списке ключевых зарубежных рынков для Вьетнама и стала единственной европейской страной в первой десятке. Зимой поток россиян, по прогнозам, продолжит расти.

Прямые рейсы будут выполняться уже из 18 городов России и не только в Нячанг, но и на остров Фукуок. Аналитики считают, что к концу года Вьетнам может побить доковидный рекорд 2019 года, когда страну посетили 646 тыс. туристов из России.

