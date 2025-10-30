Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша

Столичный оркестр Мадрида и хор «Талия» представили симфоническую версию композиции Томми Кэша «Espresso Macchiato», с которой тот выступил на «Евровидении-2025». Эта песня заняла на конкурсе третье место.
Произведение прозвучало в рамках концерта «Евросимфония», прошедшего в Национальной музыкальной аудитории Мадрида. В программе были представлены популярные песни из разных лет существования конкурса. Запись исполнения «Espresso Macchiato» на бис хор опубликовал в социальных сетях.
Во время выступления певцы, подражая Томми Кэшу, держали в руках картонные стаканчики из-под кофе. Музыканты подтанцовывали, а дирижер подпевала.
Уже запланирована вторая «Евросимфония», она состоится 2 июля 2026 года. Аранжировки всех композиций, включая «Espresso Macchiato», подготовил композитор Алехандро Вивас, дирижировать снова будет Сильвия Санс.
