Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Ноябрь в Москве и Подмосковье будет теплым, ветреным и влажным. До стабильных отрицательных показателей среднесуточная температура опустится лишь к середине месяца. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на синоптика Анатолия Цыганкова.

По его прогнозам, до нулевой отметки среднесуточная температура в столице понизится только с 13 ноября, а ниже нуля градусов ― с 14 ноября. 

Первый снег может выпасть в регионе уже в первой половине месяца, но устойчивый снежный покров сформируется не раньше начала декабря. 

Автомобилистам советуют поменять резину уже в первые выходные ноября: из-за ночных заморозков на дорогах может образоваться гололед.

Конец октября в городе будет дождливым, а вот в первой половине ноября москвичей ждет появление солнца. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, этому поспособствует антициклональная циркуляция, которая приведет к повышению атмосферного давления. 

