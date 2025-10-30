Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря

Ноябрь в Москве и Подмосковье будет теплым, ветреным и влажным. До стабильных отрицательных показателей среднесуточная температура опустится лишь к середине месяца. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на синоптика Анатолия Цыганкова.
По его прогнозам, до нулевой отметки среднесуточная температура в столице понизится только с 13 ноября, а ниже нуля градусов ― с 14 ноября.
Первый снег может выпасть в регионе уже в первой половине месяца, но устойчивый снежный покров сформируется не раньше начала декабря.
Автомобилистам советуют поменять резину уже в первые выходные ноября: из-за ночных заморозков на дорогах может образоваться гололед.
Конец октября в городе будет дождливым, а вот в первой половине ноября москвичей ждет появление солнца. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, этому поспособствует антициклональная циркуляция, которая приведет к повышению атмосферного давления.