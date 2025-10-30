Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря

Ноябрь в Москве и Подмосковье будет теплым, ветреным и влажным. До стабильных отрицательных показателей среднесуточная температура опустится лишь к середине месяца. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на синоптика Анатолия Цыганкова.