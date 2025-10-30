Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий

Почти каждое третье (29%) предприятие в России внедрило ИИ в производство, показало исследование профессора Ларисы Смирных из НИУ ВШЭ, опубликованное в журнале «Вопросы экономики».
Подобное значение ставит Россию в число лидеров по внедрению ИИ. В странах Европы этот показатель составляет 22%, в США — 33%. Мировое первенство принадлежит Индии (59%) и Сингапуру (53%).
В основу работы легли данные за 2022 и 2023 годы, охватившие 1800 предприятий из разных отраслей — от финансов и общепита до строительства и транспорта.
На предприятиях, внедривших ИИ, занятость в среднем сократилась на 0,79 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. В большей степени — на крупных предприятиях (более 250 сотрудников): в среднем на 2,08 процентных пункта.
«Технологии искусственного интеллекта могут способствовать росту производительности труда, помогают сократить издержки, оптимизировать численность персонала, что может вести к росту прибыли. Но если компании обеспечивают финансовые доходы преимущественно за счет других источников, например за счет ренты от продажи ресурсов, то они могут быть меньше заинтересованы в использовании технологий искусственного интеллекта», — отмечает автор исследования профессор Лариса Смирных.
Среди ключевых причин отказа от использования искусственного интеллекта — отсутствие необходимости (51%), высокая стоимость (30%), дефицит квалифицированных кадров (14%).