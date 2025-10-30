Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико

Французские депутаты одобрили законопроект, который впервые вводит понятие согласия в юридическое определение изнасилования.
Новый закон теперь гласит, что любое сексуализированное действие без согласия является сексуализированным насилием. Согласие должно быть свободным и осознанным, дано на конкретное действие и может быть отозвано в любой момент. Закреплено также, что молчание или бездействие жертвы не являются согласием.
До этого французское законодательство определяло изнасилование и сексуализированное насилие как акты, совершенные посредством «насилия, угроз, принуждения или неожиданности». Таким образом, отсутствие согласия прямо не учитывалось, чем пользовались некоторые адвокаты защиты, утверждая, что обвиняемые «считали происходящее ролевой игрой».
Поводом для реформы стало дело Жизель Пелико, которую муж на протяжении лет усыплял и позволял насиловать десяткам мужчин. Мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы. Пятьдесят других мужчин осудили за изнасилование, попытку изнасилования или насильственные действия сексуализированного характера.