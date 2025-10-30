Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико

Новый закон теперь гласит, что любое сексуализированное действие без согласия является сексуализированным насилием. Согласие должно быть свободным и осознанным, дано на конкретное действие и может быть отозвано в любой момент. Закреплено также, что молчание или бездействие жертвы не являются согласием.