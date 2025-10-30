Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико

«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер
На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк
Миа Гот и Зак Галифианакис снимутся в «Эй, медведь!» — режиссерском дебюте создателя «Портландии»
Кира Найтли назвала себя непоребенком, поскольку связи родителей помогли ее карьере
СМИ: Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix

Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико

Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Французские депутаты одобрили законопроект, который впервые вводит понятие согласия в юридическое определение изнасилования.

Новый закон теперь гласит, что любое сексуализированное действие без согласия является сексуализированным насилием. Согласие должно быть свободным и осознанным, дано на конкретное действие и может быть отозвано в любой момент. Закреплено также, что молчание или бездействие жертвы не являются согласием.

До этого французское законодательство определяло изнасилование и сексуализированное насилие как акты, совершенные посредством «насилия, угроз, принуждения или неожиданности». Таким образом, отсутствие согласия прямо не учитывалось, чем пользовались некоторые адвокаты защиты, утверждая, что обвиняемые «считали происходящее ролевой игрой».

Поводом для реформы стало дело Жизель Пелико, которую муж на протяжении лет усыплял и позволял насиловать десяткам мужчин. Мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы. Пятьдесят других мужчин осудили за изнасилование, попытку изнасилования или насильственные действия сексуализированного характера.

