Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер
На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк
Миа Гот и Зак Галифианакис снимутся в «Эй, медведь!» — режиссерском дебюте создателя «Портландии»
Кира Найтли назвала себя непоребенком, поскольку связи родителей помогли ее карьере
СМИ: Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix
«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009

«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women

Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Сидни Суини 30 октября посетила гала-вечер журнала Variety «Power of Women» (русc. «Cила женщин»). Она получила награду от издания за помощь Национальному центру по борьбе с домашним и сексуализированным насилием.

Лауреатами премии в этом году, помимо Сидни, стали Джейми Ли Кертис, Кейт Хадсон, Николь Шерзингер, Ванда Сайкс и Эли Райсман. Сидни рассказала гостям церемонии о боксерше Кристи Мартин, которую она сыграла на экране. Затем актриса выступила с речью о борьбе с критикой в своей карьере.

«Я не боец на ринге, но я узнаю себя в Кристи. Я знаю, как это — быть неодоцененной. Когда люди определяют тебя еще до того, как у тебя появился шанс определить себя», — сказала Cидни присутствующим.

«Я знаю, каково это — доказывать, что ты заслуживаешь быть здесь, чтобы тебя видели, чтобы к тебе относились серьезно. У каждого из нас своя борьба. Кристи напоминает нам всем, что иногда сила не выглядит громкой, а заключается в том, чтобы подниматься снова и снова, независимо от того, кто смотрит», — продолжила актриса. Она посоветовала молодым женщинам не «принижать себя» ради комфортах других и верить, что их «сила уже внутри».

В соцсетях раскритиковали полупрозрачное платье, которое выбрала Суини для мероприятия, и обвинили ее в том, что она якобы выглядет постаревшей. Кроме того, некоторых возмутило вручение награды актрисе: «Что сделала Сидни Суини для того, чтобы быть на „Woman in Power“? Она не обладает силой, только связями и привилегиями», — написали в одном из комментариев.

1/2
2/2

Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images

Этим летом Сидни Суини подверглась критике за участие в новой рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).

Расскажите друзьям