Сидни Суини 30 октября посетила гала-вечер журнала Variety «Power of Women» (русc. «Cила женщин»). Она получила награду от издания за помощь Национальному центру по борьбе с домашним и сексуализированным насилием.
Лауреатами премии в этом году, помимо Сидни, стали Джейми Ли Кертис, Кейт Хадсон, Николь Шерзингер, Ванда Сайкс и Эли Райсман. Сидни рассказала гостям церемонии о боксерше Кристи Мартин, которую она сыграла на экране. Затем актриса выступила с речью о борьбе с критикой в своей карьере.
«Я не боец на ринге, но я узнаю себя в Кристи. Я знаю, как это — быть неодоцененной. Когда люди определяют тебя еще до того, как у тебя появился шанс определить себя», — сказала Cидни присутствующим.
«Я знаю, каково это — доказывать, что ты заслуживаешь быть здесь, чтобы тебя видели, чтобы к тебе относились серьезно. У каждого из нас своя борьба. Кристи напоминает нам всем, что иногда сила не выглядит громкой, а заключается в том, чтобы подниматься снова и снова, независимо от того, кто смотрит», — продолжила актриса. Она посоветовала молодым женщинам не «принижать себя» ради комфортах других и верить, что их «сила уже внутри».
В соцсетях раскритиковали полупрозрачное платье, которое выбрала Суини для мероприятия, и обвинили ее в том, что она якобы выглядет постаревшей. Кроме того, некоторых возмутило вручение награды актрисе: «Что сделала Сидни Суини для того, чтобы быть на „Woman in Power“? Она не обладает силой, только связями и привилегиями», — написали в одном из комментариев.
Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images
Этим летом Сидни Суини подверглась критике за участие в новой рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).