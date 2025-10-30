«Я знаю, каково это — доказывать, что ты заслуживаешь быть здесь, чтобы тебя видели, чтобы к тебе относились серьезно. У каждого из нас своя борьба. Кристи напоминает нам всем, что иногда сила не выглядит громкой, а заключается в том, чтобы подниматься снова и снова, независимо от того, кто смотрит», — продолжила актриса. Она посоветовала молодым женщинам не «принижать себя» ради комфортах других и верить, что их «сила уже внутри».