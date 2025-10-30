Нив Кэмпбелл возвращается к роли Сидни Прескотт в трейлере «Крика-7»

Paramount Pictures поделилась первым трейлером «Крика-7». Хоррор-франшиза вернется после трехлетнего перерыва 27 февраля.
Сюжет вновь сосредоточится на Сидни Прескотт. На этот раз героине предстоит спасти от загадочного убийцы свою дочь.
В картине снялась как старая гвардия франшизы ― Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун, Кортни Кокс, так и новые лица ― Изабель Мей, Джоэл МакХейл, Итан Эмбри, Марк Консуэлос, Анна Кэмп, Маккенна Грейс и другие.
В режиссерское кресло впервые сел создатель и постоянный сценарист вселенной Кевин Уильямсон. Он сменил Кристофера Лэндона, который покинул проект в декабре 2023 года.
В августовском интервью Уильямсон говорил: «Подумайте, как сложно было бы решиться завести ребенка, если ты — Сидни Прескотт. А если бы все-таки завела — под каким стрессом и страхом тебе пришлось бы жить, ожидая, что прошлое вернется. Не хочу раскрывать все, но ее подход к родительству — это серьезный выбор и, возможно, совсем не такой, как у других».