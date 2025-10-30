«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
Нив Кэмпбелл возвращается к роли Сидни Прескотт в трейлере «Крика-7»

Фото: Paramount Pictures

Paramount Pictures поделилась первым трейлером «Крика-7». Хоррор-франшиза вернется после трехлетнего перерыва 27 февраля. 

Сюжет вновь сосредоточится на Сидни Прескотт. На этот раз героине предстоит спасти от загадочного убийцы свою дочь.

Видео: Paramount Pictures

В картине снялась как старая гвардия франшизы ― Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун, Кортни Кокс, так и новые лица ― Изабель Мей, Джоэл МакХейл, Итан Эмбри, Марк Консуэлос, Анна Кэмп, Маккенна Грейс и другие. 

В режиссерское кресло впервые сел создатель и постоянный сценарист вселенной Кевин Уильямсон. Он сменил Кристофера Лэндона, который покинул проект в декабре 2023 года.

В августовском интервью Уильямсон говорил: «Подумайте, как сложно было бы решиться завести ребенка, если ты — Сидни Прескотт. А если бы все-таки завела — под каким стрессом и страхом тебе пришлось бы жить, ожидая, что прошлое вернется. Не хочу раскрывать все, но ее подход к родительству — это серьезный выбор и, возможно, совсем не такой, как у других».

Мелиссу Барреру, сыгравшую в предыдущих фильмах Сэм Карпентер, исключили из актерского состава из-за ее постов в поддержку Палестины. После этого каст покинула и Дженна Ортега, заявив, что после увольнения Барреры проект «развалился».

