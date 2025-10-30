В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo

Продажи ретроприставки Sega Drive 2 Classic за последний год увеличились втрое. Об этом говорится в исследовании «Авито», его результаты опубликовало издание «Газета.ru». Эксперты связывают возрождение интереса к ретроприставкам с ностальгией по молодости и старым, простым технологиям.
Согласно данным «Авито», Sega Drive 2 Classic покупают в среднем за 2000 рублей, а Sega Dreamcast за 7500–11 000 рублей. Стоимость картриджей к ним начинается от 250 рублей.
Продажи российских аналогов Sega — Dendy Classic и Dendy Junior — увеличились на 55% и 28% соответственно. Средняя стоимость составляет 4000 и 3000 рублей, однако полный комплект Dendy Classic в заводской коробке может стоить до 15 тыс. рублей.
Интерес к Nintendo Game Boy вырос на 59%. Рабочие экземпляры Nintendo Game Boy с аксессуарами продаются в диапазоне 6500–7500 рублей.
Продажи тетриса увеличились на 55%, при этом оригинальные модели из 90-х годов продают за 2000 рублей. Тамагочи покупают на 67% чаще. Оригинальные японские версии стоят около 1150 рублей, современные аналоги — от 190 рублей.