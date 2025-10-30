В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo

Продажи ретроприставки Sega Drive 2 Classic за последний год увеличились втрое. Об этом говорится в исследовании «Авито», его результаты опубликовало издание «Газета.ru». Эксперты связывают возрождение интереса к ретроприставкам с ностальгией по молодости и старым, простым технологиям.