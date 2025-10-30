В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo

«Я знаю, как это — быть недооцененной»: Сидни Суини выступила на гала-вечере Variety Power of Women
На журфаке МГУ запретили отмечать Хэллоуин
Россияне стали чаще ездить во Вьетнам. Спрос вырос на 173% за девять месяцев
В Москве закрылась галерея современного искусства «ГУМ-Red-Line»
Испанский оркестр и хор исполнили «Espresso Macchiato» Томми Кэша
Франция впервые включила понятие обязательного согласия в закон об изнасиловании после дела Пелико
Устойчивый снежный покров в Москве не стоит ждать раньше начала декабря
Искусственный интеллект внедрили 29% российских предприятий
Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер
На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк
Миа Гот и Зак Галифианакис снимутся в «Эй, медведь!» — режиссерском дебюте создателя «Портландии»
Кира Найтли назвала себя непоребенком, поскольку связи родителей помогли ее карьере
СМИ: Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix

В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Nintendo

Фото: Tasha Kostyuk/Unsplash

Продажи ретроприставки Sega Drive 2 Classic за последний год увеличились втрое. Об этом говорится в исследовании «Авито», его результаты опубликовало издание «Газета.ru». Эксперты связывают возрождение интереса к ретроприставкам с ностальгией по молодости и старым, простым технологиям.

Согласно данным «Авито», Sega Drive 2 Classic покупают в среднем за 2000 рублей, а Sega Dreamcast за 7500–11 000 рублей. Стоимость картриджей к ним начинается от 250 рублей.

Продажи российских аналогов Sega — Dendy Classic и Dendy Junior — увеличились на 55% и 28% соответственно. Средняя стоимость составляет 4000 и 3000 рублей, однако полный комплект Dendy Classic в заводской коробке может стоить до 15 тыс. рублей.

Интерес к Nintendo Game Boy вырос на 59%. Рабочие экземпляры Nintendo Game Boy с аксессуарами продаются в диапазоне 6500–7500 рублей.

Продажи тетриса увеличились на 55%, при этом оригинальные модели из 90-х годов продают за 2000 рублей. Тамагочи покупают на 67% чаще. Оригинальные японские версии стоят около 1150 рублей, современные аналоги — от 190 рублей.

Расскажите друзьям