Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»

Фото: Netflix

Netflix опубликовал полноценный трейлер пятого, последнего сезона «Очень странных дел». Премьера первой части запланирована на 26 ноября, а второй — на 25 декабря. Финал выйдет 31 декабря.

В мрачном ролике военные блокируют город, пытаясь остановить ужасы, вырвавшиеся на волю после событий, связанных с Векной. Кадры показывают главных героев окровавленными, испуганными и измотанными в борьбе с демогоргонами и разломами, появляющимися прямо из‑под земли.

Согласно синопсису, главные герои ищут Векну, но он исчез. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из‑за чего ей приходится скрываться.

«Грядет финальная битва — а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались раньше. Чтобы покончить с этим кошмаром, им нужно, чтобы все — вся команда — собрались вместе в последний раз», — говорится в описании.

Над финальным сезоном работали не только братья Даффер, но и Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»). Он снял два эпизода. В пятом сезоне снимался весь актерский состав сериала. Звезда «Терминатора» Линда Гамильтон получила роль в «Очень странных делах», она сыграла доктора Кей.

