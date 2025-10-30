В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация

В Чернобыле обнаружили собак с синей шерстью. Видео с животными опубликовала в соцсетях американская некоммерческая организация «Собаки Чернобыля».
Кадры стали вирусными и породили предположения, что животные так мутировали. Однако представители НКО пояснили, что радиация тут ни при чем, а собаки, вероятно, просто испачкались в каком-то химикате.
В разговоре с IFLScience ветеринар «Собак Чернобыля» Дженнифер Бец предположила, что всему виной ярко-синяя жидкость из биотуалета. «Похоже, они валялись в веществе, которое скопилось у них на шерсти. Мы подозреваем, что это вещество — остатки старого биотуалета, находившегося рядом с собаками. Однако мы не смогли окончательно подтвердить эту догадку», ― сказала она.
По мнению исследователей, красители на шерсти не принесут животным вреда. «Собаки выглядят здоровыми — как и все остальные животные, которых мы встречали в Чернобыле. Думаю, если они не слижут с себя большую часть вещества, оно не окажет на них вредного воздействия», — пояснила Бец.
«Собаки Чернобыля» работают в зоне отчуждения с 2017 года. За это время организация стерилизовала более тысячи кошек и собак, чтобы сдерживать рост популяции. Собак с синей шерстью волонтеры тоже планируют стерилизовать, но пока поймать их не получилось.
На сайте НКО отмечается, что живущие в Чернобыле собаки ― потомки тех, кого хозяева бросили после разрушения реактора в 1986 году. Когда эвакуация жителей закончилась, в Чернобыль отправили советских военных, чтобы отстрелять всех животных на территории, но сделать это оказалось невозможным.
Пару лет назад ученые нашли у чернобыльских собак изменения в генах, которые отвечают, в частности, за восстановление ДНК и иммунный ответ. По мнению исследователей, это может быть адаптацией животных к необычайно токсичной среде.