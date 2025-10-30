В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»

Метрострой в Петербурге 29 октября начал проходку шахты, через которую будут строить станцию «Броневая». Об этом сообщил телеграм-канал «Подземник».
Она войдет в состав Красносельско-Калининской линии. Станция будет расположена между «Путиловской» и «Заставской».
Вестибюль планируют построить в районе пересечения Благодатной и Кубинской улиц, рядом с железнодорожной платформой Броневая. Станцию откроют в 2030–2033 годах.
Недавно стало известно, что турникеты нового поколения установят в московском метро в 2026 году. Устройства оборудованы системой оплаты по биометрии и камерами для распознавания лиц. Их разместят на 25 станциях.