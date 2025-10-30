Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»

«Шесть концертов на капельницах — вывез. Горло, если болит, значит, пройдет, верно? А слабость исчезнет от любви моих поклонников! Но потом я прилетел в Москву, и вот крайний концерт в Балашихе: у меня с самого утра просто не работало горло, сильное несмыкание связок, ну и все, что соответствует заболевшему человеку. Концерт sold out, ну и, конечно, я его не мог отменить, так как моя аудитория ждала и расстроится. Но вот после этого концерта я что‑то уже прямо немного сдал, и врачи мне сказали: „Егор, вам пора притормозить…“» — добавил Крид.