Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»

Российский певец Егор Крид объявил об отмене ближайших выступлений из‑за проблем со здоровьем.
Музыкант рассказал в соцсетях, что врачи настоятельно рекомендовали ему временно отказаться от выступлений, чтобы восстановить силы и здоровье.
«Я всегда старался быть сверхчеловеком, ведь, если у меня была болезнь и высокая температура, мне всегда было плевать, и я выходил на сцену, ездил на студию, работал на съемках при любом раскладе, ведь зритель важнее всех моих проблем, здоровья, недугов», — отметил он.
По словам Крида, у него была энергозатратная и нервная подготовка к стадионным концертам в Москве и Петербурге, после которых он сразу поехал в тур, «и тут иммунка от перелетов и трех часовых концертов в ледовых дала сбой».
«Шесть концертов на капельницах — вывез. Горло, если болит, значит, пройдет, верно? А слабость исчезнет от любви моих поклонников! Но потом я прилетел в Москву, и вот крайний концерт в Балашихе: у меня с самого утра просто не работало горло, сильное несмыкание связок, ну и все, что соответствует заболевшему человеку. Концерт sold out, ну и, конечно, я его не мог отменить, так как моя аудитория ждала и расстроится. Но вот после этого концерта я что‑то уже прямо немного сдал, и врачи мне сказали: „Егор, вам пора притормозить…“» — добавил Крид.
Музыкант подчеркнул, что переносу подверглись пока только концерты в Омске и Новосибирске, но могут добавить и другие города. Все билеты остаются действительными, а новые даты будут объявлены на официальном сайте Крида.