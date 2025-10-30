Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»

Вышел полноценный трейлер финального сезона «Очень странных дел»
В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер
На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк
Миа Гот и Зак Галифианакис снимутся в «Эй, медведь!» — режиссерском дебюте создателя «Портландии»
Кира Найтли назвала себя непоребенком, поскольку связи родителей помогли ее карьере
СМИ: Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix
«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009
Круизный лайнер оставил 80-летнюю женщину на тропическом острове. Ее нашли мертвой
На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны
Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров
В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»

Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»

Российский певец Егор Крид объявил об отмене ближайших выступлений из‑за проблем со здоровьем.

Музыкант рассказал в соцсетях, что врачи настоятельно рекомендовали ему временно отказаться от выступлений, чтобы восстановить силы и здоровье.

«Я всегда старался быть сверхчеловеком, ведь, если у меня была болезнь и высокая температура, мне всегда было плевать, и я выходил на сцену, ездил на студию, работал на съемках при любом раскладе, ведь зритель важнее всех моих проблем, здоровья, недугов», — отметил он.

По словам Крида, у него была энергозатратная и нервная подготовка к стадионным концертам в Москве и Петербурге, после которых он сразу поехал в тур, «и тут иммунка от перелетов и трех часовых концертов в ледовых дала сбой».

«Шесть концертов на капельницах — вывез. Горло, если болит, значит, пройдет, верно? А слабость исчезнет от любви моих поклонников! Но потом я прилетел в Москву, и вот крайний концерт в Балашихе: у меня с самого утра просто не работало горло, сильное несмыкание связок, ну и все, что соответствует заболевшему человеку. Концерт sold out, ну и, конечно, я его не мог отменить, так как моя аудитория ждала и расстроится. Но вот после этого концерта я что‑то уже прямо немного сдал, и врачи мне сказали: „Егор, вам пора притормозить…“» — добавил Крид.

Музыкант подчеркнул, что переносу подверглись пока только концерты в Омске и Новосибирске, но могут добавить и другие города. Все билеты остаются действительными, а новые даты будут объявлены на официальном сайте Крида.

