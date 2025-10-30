Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом

Двойник Эда Ширана Тай Джонс признался, что его собственная трехлетняя дочь путает папу со знаменитым певцом. Об этом сообщает What’s the Jam.
«Она [Черри] постоянно думает, что [Ширан] — это я. Мне не жалко. Ей всего три года, скоро поймет», ― сказал Джонс.
«Моя жена — большая поклонница [Ширана] и развесила у нас дома его фотографии, так что дочь считает, будто это мои снимки», ― добавил он.
Недавно Джонс опубликовал видео, на котором Черри вновь перепутала его с артистом. Ролик стал вирусным — он собрал 5,2 млн просмотров, 24 тыс. лайков и 150 комментариев.
Джонс признавался, что прохожие на улице тоже часто принимают его за знаменитость. Это утомляет его и расстраивает его дочь ― девочка не понимает, почему ее отец привлекает столько внимания и люди на улице подходят сфотографироваться с ним.
«Иногда это тяжело. Бывает, я просто не в настроении, чтобы меня снова принимали за кого-то другого», ― поясняет он.