Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом

Тай Джонс. Фото: @ed_experience

Двойник Эда Ширана Тай Джонс признался, что его собственная трехлетняя дочь путает папу со знаменитым певцом. Об этом сообщает What’s the Jam.

«Она [Черри] постоянно думает, что [Ширан] — это я. Мне не жалко. Ей всего три года, скоро поймет», ― сказал Джонс.

«Моя жена — большая поклонница [Ширана] и развесила у нас дома его фотографии, так что дочь считает, будто это мои снимки», ― добавил он.

Недавно Джонс опубликовал видео, на котором Черри вновь перепутала его с артистом. Ролик стал вирусным — он собрал 5,2 млн просмотров, 24 тыс. лайков и 150 комментариев.

Видео: @ed_experience

Джонс признавался, что прохожие на улице тоже часто принимают его за знаменитость. Это утомляет его и расстраивает его дочь ― девочка не понимает, почему ее отец привлекает столько внимания и люди на улице подходят сфотографироваться с ним. 

«Иногда это тяжело. Бывает, я просто не в настроении, чтобы меня снова принимали за кого-то другого», ― поясняет он.

