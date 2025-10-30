В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp. Местным жителям рекомендовали скачать Max

Фото: Robin Worrall/Unsplash

В Крыму частично ограничили работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает региональный оператор «Волна».

«Меры по блокировке данных приложений принимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров», — заявил оператор. Мининформ Крыма порекомендовал местным жителям скачивать мессенджер Max.

Ранее Роскомнадзор заявил, что ограничивает работу Telegram и WhatsApp для противодействия мошенничеству и вовлечению россиян в террористическую деятельность.

В ведомстве сообщили, что, по данным правоохранительных органов и судя по обращениям граждан, мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогания денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность граждан.

