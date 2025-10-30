В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда

Устройство может выявлять капсаицин и другие едкие соединения ― например, те, что придают характерную остроту чесноку. При разработке исследователи вдохновлялись белком казеином, который содержится в молоке. Это вещество связывается с капсаицином, придающим перцам остроту, и снимает ощущение жжения.