В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда

В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер
На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк
Миа Гот и Зак Галифианакис снимутся в «Эй, медведь!» — режиссерском дебюте создателя «Портландии»
Кира Найтли назвала себя непоребенком, поскольку связи родителей помогли ее карьере
СМИ: Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix
«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009
Круизный лайнер оставил 80-летнюю женщину на тропическом острове. Ее нашли мертвой
На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны
Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров
В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
«Гринч — похититель Рождества» выпустят в повторный прокат в честь 25-летия фильма

В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда

Фото: Weijun Deng et al./ACS Sensors

Китайские ученые разработали прототип искусственного языка, который быстро определяет уровень жгучести. Об этом сообщает Phys.org.

Устройство может выявлять капсаицин и другие едкие соединения ― например, те, что придают характерную остроту чесноку. При разработке исследователи вдохновлялись белком казеином, который содержится в молоке. Это вещество связывается с капсаицином, придающим перцам остроту, и снимает ощущение жжения. 

Команда добавила обезжиренное молоко в электрохимический гель. Получившаяся пленка может проводить электричество, а при воздействии на нее капсаицина сила тока уменьшается (из-за взаимодействия жгучего вещества с казеином, содержащимся в молоке). 

Первичные испытания показали, что искусственный язык реагирует на концентрации капсаицина от уровней, неощутимых для человека, до тех, что превышают болевой порог. Материал обнаруживал и другие едкие вещества, содержащиеся в популярных острых ингредиентах, включая имбирь, черный перец, хрен, чеснок и лук.

Для демонстрации технологии исследователи проверили восемь видов перцев и восемь острых блюд, измеряя изменение электрического тока. Те же продукты попробовала панель дегустаторов, оценив степень остроты. Результаты искусственного языка и людей совпали.

По словам ученых, их устройство можно использовать для быстрого определения уровня остроты блюда без риска для вкусовых рецепторов.

«Наш гибкий искусственный язык обладает огромным потенциалом для оценки остроты — его можно использовать в портативных устройствах для мониторинга вкуса, гуманоидных роботах или для пациентов с нарушениями вкусового восприятия, например при агевзии», — отметил ведущий автор исследования Вэйцзюнь Дэн.

Недавно воронежские ученые разработали инновационный квас. Благодаря молочной сыворотке и тритикалевому солоду в нем больше аминокислот, витаминов и антиоксидантов.

