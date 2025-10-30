В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда

Китайские ученые разработали прототип искусственного языка, который быстро определяет уровень жгучести. Об этом сообщает Phys.org.
Устройство может выявлять капсаицин и другие едкие соединения ― например, те, что придают характерную остроту чесноку. При разработке исследователи вдохновлялись белком казеином, который содержится в молоке. Это вещество связывается с капсаицином, придающим перцам остроту, и снимает ощущение жжения.
Команда добавила обезжиренное молоко в электрохимический гель. Получившаяся пленка может проводить электричество, а при воздействии на нее капсаицина сила тока уменьшается (из-за взаимодействия жгучего вещества с казеином, содержащимся в молоке).
Первичные испытания показали, что искусственный язык реагирует на концентрации капсаицина от уровней, неощутимых для человека, до тех, что превышают болевой порог. Материал обнаруживал и другие едкие вещества, содержащиеся в популярных острых ингредиентах, включая имбирь, черный перец, хрен, чеснок и лук.
Для демонстрации технологии исследователи проверили восемь видов перцев и восемь острых блюд, измеряя изменение электрического тока. Те же продукты попробовала панель дегустаторов, оценив степень остроты. Результаты искусственного языка и людей совпали.
По словам ученых, их устройство можно использовать для быстрого определения уровня остроты блюда без риска для вкусовых рецепторов.
«Наш гибкий искусственный язык обладает огромным потенциалом для оценки остроты — его можно использовать в портативных устройствах для мониторинга вкуса, гуманоидных роботах или для пациентов с нарушениями вкусового восприятия, например при агевзии», — отметил ведущий автор исследования Вэйцзюнь Дэн.
