Четвертый сезон «Ведьмака» стартовал с 66% на Metacritic

На Metacritic у сезона пока 66 баллов из 100. «Потенциал мира Сапковского огромен, но адаптация Netflix растрачивает его впустую в четвертом сезоне, который на данный момент является самым слабым во франшизе», — пишет автор рецензии на сате Slashfilm. «У Йеннифэр лучшая история в этом сезоне. <…> [Сцены] Цири в четвертом сезоне самые слабые, но не настолько, чтобы испортить то, что действительно работает [в сезоне]», — считают в издании IGN.