Четвертый сезон «Ведьмака» стартовал с 66% на Metacritic

30 октября на Netflix вышли все серии четвертого сезона «Ведьмака». Теперь главную роль в сериале исполняет Лиам Хемсворт. Он сменил Генри Кэвилла, который покинул проект в 2022 году.
Сезон начинается со сцены, во время которой спустя столетие после событий «Ведьмака» некий старик рассказывает группе детей легенду о Геральте из Ривии. Этот вступительный эпизод подводит итог первых трех сезонов.
На Metacritic у сезона пока 66 баллов из 100. «Потенциал мира Сапковского огромен, но адаптация Netflix растрачивает его впустую в четвертом сезоне, который на данный момент является самым слабым во франшизе», — пишет автор рецензии на сате Slashfilm. «У Йеннифэр лучшая история в этом сезоне. <…> [Сцены] Цири в четвертом сезоне самые слабые, но не настолько, чтобы испортить то, что действительно работает [в сезоне]», — считают в издании IGN.
В начале октября Netflix выпустил полноценный трейлер нового сезона «Ведьмака». В основе сюжета ― роман «Крещение огнем» Анджея Сапковского.
«После событий, изменивших континент в финале третьего сезона, Геральт, Йеннифер и Цири оказываются разделены бушующей войной и множеством врагов. Их пути расходятся, цели становятся яснее, и на дороге они встречают неожиданных союзников, готовых идти с ними дальше. Если им удастся принять этих обретенных спутников как часть новой семьи, у них появится шанс выжить и воссоединиться — навсегда», ― говорится в синопсисе.
Четвертый сезон станет предпоследним: история завершится после пятого. Оставшиеся два сезона снимались подряд и охватят события трех романов Сапковского: «Крещение огнем», «Башня ласточки» и «Владычица озера».