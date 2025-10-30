Четвертый сезон «Ведьмака» стартовал с 66% на Metacritic

В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Егор Крид приостановил тур из‑за проблем со здоровьем: «Я всегда старался быть сверхчеловеком»
В Петербурге начали строить станцию метро «Броневая»
Умерла дочь Марлен Дитрих
Дочь двойника Эда Ширана путает папу со знаменитым певцом
В Китае создали искусственный язык, способный определять остроту блюда
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается
«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в «кроксах» ― побил рекорд и натер кровавые мозоли
37% россиян чувствуют усталость ежедневно
Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи
У второго сезона «Пингвинов моей мамы» появилась дата премьеры и новый трейлер
На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк
Миа Гот и Зак Галифианакис снимутся в «Эй, медведь!» — режиссерском дебюте создателя «Портландии»
Кира Найтли назвала себя непоребенком, поскольку связи родителей помогли ее карьере
СМИ: Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix
«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009
Круизный лайнер оставил 80-летнюю женщину на тропическом острове. Ее нашли мертвой
На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны
Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров
В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»

Четвертый сезон «Ведьмака» стартовал с 66% на Metacritic

Фото: Netflix

30 октября на Netflix вышли все серии четвертого сезона «Ведьмака». Теперь главную роль в сериале исполняет Лиам Хемсворт. Он сменил Генри Кэвилла, который покинул проект в 2022 году.

Сезон начинается со сцены, во время которой спустя столетие после событий «Ведьмака» некий старик рассказывает группе детей легенду о Геральте из Ривии. Этот вступительный эпизод подводит итог первых трех сезонов.

На Metacritic у сезона пока 66 баллов из 100. «Потенциал мира Сапковского огромен, но адаптация Netflix растрачивает его впустую в четвертом сезоне, который на данный момент является самым слабым во франшизе», — пишет автор рецензии на сате Slashfilm. «У Йеннифэр лучшая история в этом сезоне. <…> [Сцены] Цири в четвертом сезоне самые слабые, но не настолько, чтобы испортить то, что действительно работает [в сезоне]», — считают в издании IGN.

В начале октября Netflix выпустил полноценный трейлер нового сезона «Ведьмака». В основе сюжета ― роман «Крещение огнем» Анджея Сапковского.

«После событий, изменивших континент в финале третьего сезона, Геральт, Йеннифер и Цири оказываются разделены бушующей войной и множеством врагов. Их пути расходятся, цели становятся яснее, и на дороге они встречают неожиданных союзников, готовых идти с ними дальше. Если им удастся принять этих обретенных спутников как часть новой семьи, у них появится шанс выжить и воссоединиться — навсегда», ― говорится в синопсисе.

Четвертый сезон станет предпоследним: история завершится после пятого. Оставшиеся два сезона снимались подряд и охватят события трех романов Сапковского: «Крещение огнем», «Башня ласточки» и «Владычица озера».

Расскажите друзьям