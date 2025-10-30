В Чернобыле заметили синих собак. Но виновата не радиация
Гидрометцентр: cнега в центре европейской части России пока не ожидается

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В центре европейской части России снежного покрова в конце октября и первых числах ноября еще не будет. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории снега на этой неделе, и даже в начале следующей, не предвидится, об этом пока можно не задумываться. Я скажу, когда <…> первый снегопад будет. Предупредим обязательно, хотя бы за трое суток», — сказал он. Руководитель Гидрометцентра пояснил: такая ситуация связана с высокими для этого времени температурами из‑за потока теплых воздушных масс в регион.

15 октября в Москве выпал первый снег. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, постоянный снежный покров в столице обычно ложится в конце ноября.

