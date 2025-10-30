«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в кроксах ― побил рекорд и натер кровавые мозоли

Российский программист и бегун Искандер Ядгаров преодолел полумарафон в Валенсии в паре желтых сабо от Crocs. Впечатлениями он поделился у себя в телеграм-канале.
Ядгарову удалось пробежать 21 километр 230 метров за 1 час 9 минут и 7 секунд. Это самый быстрый из известных результатов на полумарафоне в кроксах.
По словам спортсмена, опыт был ужасным, а после 10 километров подошва начала гореть. «Это было ужасно: пупырышки намозолили мне всю стопу, и на второй половине дистанции это чувствовалось на каждом шаге. Еще почему-то периодически спазмировало диафрагму, поэтому приходилось сбавлять темп, чтобы прийти в себя, а потом снова догонять всех. Вероятно, сказалось слишком быстрое начало. Повторять пока не хочется, тем более на марафоне», ― поделился он.
На следующий день после завершения дистанции Ядгаров признался, что на его стопах огромные мозоли, так что ему больно ходить, «но в остальном все прекрасно». Он также опубликовал фото своих стоп сразу после забега, на которых видна проступающая кровь.
Ядгаров значительно улучшил время студента Джейлена Попла, который в начале октября пробежал в кроксах полумарафон в Ноттингеме. Попл преодолел 21,1 километра за 1 час 42 минуты и 30 секунд. Студент планировал подать заявку на регистрацию мирового рекорда Гиннесса.
В самой книге Гиннеса сейчас в качестве рекордного указан еще более скромный результат ― 2 часа 1 минута и 52 секнуды. Его поставил в октябре 2023 года мексиканец Карлос Эскобар Тревиньо.
Искандер Ядгаров ― бывший программист «Яндекса», который сейчас работает в Revolut, и двукратный победитель Московского марафона. Он — один из самых популярных бегунов из России с 81,8 тыс. подписчиков в инстаграме*. В октябре 2022 года Ядгаров сообщил, что он переезжает жить в Португалию.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.