«Это было ужасно»: россиянин пробежал полумарафон в кроксах ― побил рекорд и натер кровавые мозоли

По словам спортсмена, опыт был ужасным, а после 10 километров подошва начала гореть. «Это было ужасно: пупырышки намозолили мне всю стопу, и на второй половине дистанции это чувствовалось на каждом шаге. Еще почему-то периодически спазмировало диафрагму, поэтому приходилось сбавлять темп, чтобы прийти в себя, а потом снова догонять всех. Вероятно, сказалось слишком быстрое начало. Повторять пока не хочется, тем более на марафоне», ― поделился он.