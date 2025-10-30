Более трети (37%) россиян чувствуют усталость ежедневно, выяснил ВЦИОМ. Результаты исследования публикуют «Ведомости».
Каждый четвертый опрошенный ВЦИОМ (26%) испытывает усталость несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц — 17% респондентов. Пару раз в полгода и реже — 7%. Никогда не чувствуют себя уставшими 8% опрошенных, 5% затруднились дать ответ.
Самые частые причины для нехватки сил — нервная и ответственная работа (34%), а также психологически тяжелые ситуации (32%). Каждый четвертый респондент объясняет усталость физически тяжелой работой (25%), каждый пятый (17%) — детьми и семьей.
Среди других причин усталости — дача и огород, состояние здоровья, спорт, учеба, недосып. Снять усталость россиянам помогают телесный отдых и восстановление физических сил (55%), движение и смена обстановки (44%), уединение (34%) и общение с близкими (22%).
Основываясь на самоощущении, респонденты все реже относят себя к молодежи. В 2012 году таких был 41% опрошенных, в 2025-м — лишь 29%. Люди чаще начали относить себя к представителям среднего возраста: в 2012 году об этом заявили 34% респондентов, а в 2025-м — 43%.
Кроме того, за 13 лет незначительно выросла доля тех, кто по ощущениям соотносит себя с людьми старшего возраста и пожилыми. В 2012 году о причастности к старшему возрасту сказали 15% россиян, а в этом году — 16%. К пожилым в 2012-м относили себя 6% респондентов, в 2025 году — 9%.