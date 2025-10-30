37% россиян чувствуют усталость ежедневно

Каждый четвертый опрошенный ВЦИОМ (26%) испытывает усталость несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц — 17% респондентов. Пару раз в полгода и реже — 7%. Никогда не чувствуют себя уставшими 8% опрошенных, 5% затруднились дать ответ.