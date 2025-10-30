Джейсон Стэтем снимется в новом фильме Гая Ричи

Творческий дуэт Гая Ричи и Джейсона Стэтема воссоединится в экшн-триллере «Viva La Madness» («Вива безумие»). Об этом сообщает Variety.
Сюжет картины пока держится в секрете. Съемки начнутся в январе 2026 года. Пока из состава актеров подтвержден только Стэтем, а Гай Ричи выступит сценаристом и режиссером.
Фильм основан на одноименном романе Дж.Дж.Коннолли ― продолжении его книги «Слоеный торт» («Layer Cake»), по которой в 2004 году сняли криминальный триллер. Однако новую картину позиционируют как самостоятельное оригинальное произведение, а не сиквел или спин-офф предыдущей экранизации.
Роман «Viva La Madness», вышедший в 2011 году, представляет собой черную комедию о лондонском наркоторговце по прозвищу X. В ней много секса, афер, наркотиков и грязных денег.
Проект инициировали сам Стэтем и продюсер Томас Бенски («Банды Лондона»). Они работают над фильмом через свои компании Punch Palace Productions и Lumina Studios, а также Toff Guy Films.
Для Стэтема и Ричи это уже шестой совместный фильм. Ранее они вместе работали над картинами «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Гнев человеческий» и «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать».