Первый полнометражный мультфильм о Hello Kitty выйдет 21 июля 2028 года

Фото: Hello Kitty

Студии Warner Bros. Pictures Animation и New Line Cinema приступили к работе над полнометражным фильмом «Hello Kitty», выход которого намечен на 21 июля 2028 года. Об этом пишет Variety.

«Привет, Голливуд!» — говорится в сообщении студии в соцсети Х. «Фильм знаменует собой голливудский театральный дебют Hello Kitty, поскольку она и ее друзья отправляются в кинематографическое приключение, которое, несомненно, порадует зрителей всех возрастов», — рассказывается в заявлении студии. Лео Мацуда выступит режиссером фильма, а Дана Фокс написала последний вариант сценария.

Японская компания Sanrio впервые представила Hello Kitty в 1974 году, и та быстро стала популярной. В Японии есть тематический парк Hello Kitty, кафе Hello Kitty, десятки видеоигр и многочисленные совместные проекты по созданию одежды и других товаров.

Англоязычный полнометражный фильм был впервые анонсирован компанией New Line в 2019 году, и это был первый случай, когда Sanrio отдала права на экранизацию персонажа-кошки. Пока неизвестно, будет ли Китти Уайт говорить в фильме. Поскольку у нее нет рта, она до сих пор молчала в нескольких мультсериалах о своих приключениях.

