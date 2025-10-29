Миа Гот («Пэрл»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон») снимутся в фильме «Эй, медведь!» («Hey Bear») — дебютной картине в качестве режиссера Джонатана Крисела, одного из создателей сериала «Портландия». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.