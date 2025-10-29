Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
Миа Гот и Зак Галифианакис снимутся в «Эй, медведь!» — режиссерском дебюте создателя «Портландии»

Кадр: А24

Миа Гот («Пэрл»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон») снимутся в фильме «Эй, медведь!» («Hey Bear») — дебютной картине в качестве режиссера Джонатана Крисела, одного из создателей сериала «Портландия». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Сценарий к фильму написала обладательница премии «Эмми» Кэрри Кемпер («Грызня»). Проект позиционируется как история о «пробуждении ярости». В центре истории — женщина, которая решает отомстить медведю за убийство мужа.

Гот исполнит роль главной героини — Клэр. Стивенс сыграет ее погибшего супруга. По сюжету, Клэр узнает, что животное не усыпили после трагедии, а переместили в другое место. Она решает выследить зверя.

В поисках медведя женщине помогает смотритель парка по имени Пат, чьи собственные мотивы вносят дополнительные сложности в их миссию. Роль Пата в картине досталась Галифианакису.

Международными продажами фильма займется компания HanWay Films. Ее гендиректор Габриэль Стюарт назвала Гот, Стивенса и Галифианакиса «идеальной командой, чтобы заставить нас смеяться, чувствовать и замирать от шока и ужаса».

«Нет ничего более захватывающего, чем наткнуться на проект, ломающий барьеры оригинальности. Как ни абсурдна и ни безумна завязка этой истории, зритель неизменно сопереживает Клэр — ее пути от горя к обретению контроля над собственной жизнью», — отметила она.

Продюсером проекта выступила Аликс Мэдиган, известная по триллеру «Зимняя кость». Исполнительными продюсерами стали Кэрри Кемпер и Даника Радованов.

