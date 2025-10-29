Кира Найтли назвала себя «непо-ребенком», поскольку связи родителей помогли ее карьере

Британская актриса Кира Найтли, известная по франшизе «Пираты Карибского моря» и фильмам «Реальная любовь» и «Искупление», назвала себя «непо-ребенком» в подкасте Джованны Флетчер «Happy Mum Happy Baby».
В разговоре с ведущей она рассказала о своем детстве. Найтли вспомнила, что росла в «очень креативной» среде, где все были «помешаны на театре и сторителлинге». Мама Киры — писательница, а отец — актер.
Найтли призналась, что взросление в такой обстановке повлияло на нее. С одной стороны, опыт родителей был вдохновляющим. С другой стороны, они не всегда были финансово стабильны.
«Это было в каком-то смысле полезно, поскольку я никогда не думала, что путь в профессию актера или кого-то еше будет выстлан золотом. Я всегда считала, что, вероятно, мне придется работать и на других работах. Иногда мой отец подрабатывал таксистом. <…> Мама работала в книжном магазине», — вспомнила актриса.
Флетчер спросила, не раздражает ли Найтли термин «непо-ребенка», который можно использовать и по отношению к ней. «Думаю, я и есть непо-ребенок. Мой первый агент работал со мной, потому что она подруга моей мамы, и она мой агент по сей день», — ответила Кира.
По мнению Найтли, связи действительно имеют значение. «Для многих актеров, которых я знаю, профессия — это нечто наследственное. Думаю, отчасти это потому, что этот стиль жизни отличается от работы с девяти до пяти», — сказала актриса.
Найтли напомнила, что профессии, которые передаются по наследству, существуют не только в индустрии развлечений. «Вы не называете непо-ребенком доктора, чей отец тоже доктор, или строителя, работающего в компании отца», — отметила она.
«Если вы растете в определенной среде и если вам она нравится, то вы естественным образом притягиваетесь к этой среде», — подчеркнула актриса. Она добавила, что родители пытаются помочь детям с карьерой, какой бы она ни была.
«Это что-то значит, но пока тебе нечего принести, ты будешь выгнан очень быстро. Вот как это работает», — сказала Найтли.