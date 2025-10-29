Стивен Спилберг и Джон Уильямс выпустят 30-й совместный фильм

В 2026 году на экраны выйдет новая картина Спилберга, саундтрек которой создаст Уильямс. В настоящее время Уильямс находится в Лос-Анджелесе и работает над музыкальным сопровождением фильма, поделился президент Джульярдской шоклы Дамиан Вотцель на мероприятии в честь композитора.