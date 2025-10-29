Стивен Спилберг и Джон Уильямс выпустят 30-й совместный фильм

Американский режиссер Стивен Спилберг и композитор Джон Уильямс вновь поработают вместе. Они выпустят 30-й совместный фильм, сообщил NME.
93-летний композитор написал музыку к таким культовым фильмам как «Челюсти» и «Парк Юрского периода». Он был номинирован на премию «Оскар» 54 раза и получил пять наград.
В 2026 году на экраны выйдет новая картина Спилберга, саундтрек которой создаст Уильямс. В настоящее время Уильямс находится в Лос-Анджелесе и работает над музыкальным сопровождением фильма, поделился президент Джульярдской шоклы Дамиан Вотцель на мероприятии в честь композитора.
О будущей ленте пока мало что известно. Ее выпустит Universal Pictures в июне. Студия описывала проект как «новый оригинальный фильм--событие». Речь в нем пойдет о НЛО. В актерский состав войдут Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колман Доминго, Колин Ферт и Ив Хьюсон.
В 2024 году Уильямс говорил, что планирует уйти на пенсию. Он предполагал, что фильм «Индиана Джонс и циферблат судьбы» Джеймса Мэнголда может стать его последней работой.