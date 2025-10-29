Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
СМИ: Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи

Кадр: HBO

Звезда «Мира Дикого Запада» Эван Рейчел Вуд снимется в сериале «Осколки» Райана Мерфи. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Вуд исполнит одну из основных ролей в шоу, которое будет базироваться на романе Брета Истона Эллиса. Сериал разработают 20th Television и Ryan Murphy Productions. Он выйдет на канале FX.

«Осколки» — мрачная история взросления, разворачивающаяся в элитной школе Бакли в Лос-Анджелесе в 1981 году. В центре сюжета — 17-летний герой, прототипом которого стал сам Эллис.

Он проводит последний год в закрытой школе, когда в его жизнь врывается новый ученик — Роберт Мэллори. Его тревожащее присутствие совпадает с активностью серийного убийцы по прозвищу Траулер.

Какую роль в истории сыграет Вуд, пока не раскрывается. Помимо нее, в сериале снимутся Кая Гербер, Игби Райни, Гомер Гир, Грэм Кэмпбелл и Хейс Уорнер. Исполнительными продюсерами шоу выступят Мерфи, Эллис, Макс Уинклер, Ник Холл, Кэтин Маккаффри, Брайан Янг. Уинклер также будет режиссером проекта.

