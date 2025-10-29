Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы

Фото: Hc Digital/Unsplash

В приложении TikTok появится ИИ-инструмент, который сможет автоматически превращать длинные видео в вертикальные короткие клипы. Об этом написал The Verge.

Инструмент под названием Smart Split можно будет использовать для роликов длительностью более минуты. TikTok рекомендует применять его для длинных видео, таких как подкасты и влоги.

ИИ готов выбирать длительность итогового клипа, создавать субтитры к нему и кадрировать контент под необходимый формат. Опробовать Smart Split получится на веб-платформе TikTok Studio.

Smart Split станет одной из трех новых функций платформы. Также TikTok анонсировал AI Outline — генератор плана видео на основе запроса. Он поможет создателям контента с подзаголовками, хэштегами, хуками и сценарными идеями.

Этот инструмент будет доступен только в нескольких странах и только авторам старше 18 лет. В США и Канаде его можно попробовать уже сейчас, более широкое внедрение запланировано на ближайшие недели.

Также пользователи TikTok получат новую систему распределения доходов для авторов с подпиской. Блогеры с более чем 10 тыс. подписчиками, набравшие 100 тыс. просмотров за последний месяц и опубликовавшие не менее трех видео только для платных подписчиков, смогут получать дополнительные вознаграждения ежемесячно.

