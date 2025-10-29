В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы

В приложении TikTok появится ИИ-инструмент, который сможет автоматически превращать длинные видео в вертикальные короткие клипы. Об этом написал The Verge.



Инструмент под названием Smart Split можно будет использовать для роликов длительностью более минуты. TikTok рекомендует применять его для длинных видео, таких как подкасты и влоги.