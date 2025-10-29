Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны

Житель Новосибирска, страдающий ожирением, застрял в ванне и провел в ней пять дней. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе города.
Мужчина не смог самостоятельно выбраться из ванны, которая не была оборудована специальными опорами. Со временем у него образовались пролежни и все затекло.
Вызволить новосибирца удалось спасателям экипажа «Вега-2», которые приехали на вызов. После этого мужчину передали врачам скорой помощи.
В аварийно-спасательной службе напомнили о важности адаптировать жилое пространство, чтобы избежать таких трагедий. «Специальные приспособления для ванной комнаты или замена ванны на душевую кабину могут значительно снизить риски и сделать жизнь более безопасной и комфортной», ― отметили там.
В прошлом году трагичная история произошла с москвичом, который весил 300 килограммов. Когда ему потребовалась госпитализация из-за боли в сердце, мужчину пришлось выносить группе спасателей через окно. В больнице его состояние ухудшилось, и через несколько дней он умер.