Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны

Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix
«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009
Круизный лайнер оставил 80-летнюю женщину на тропическом острове. Ее нашли мертвой
На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны
Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров
В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
«Гринч — похититель Рождества» выпустят в повторный прокат в честь 25-летия фильма
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
Около 550 тысяч человек умирают ежегодно по всему миру из‑за жары
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными

Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны

Фото: Erik Mclean/Unsplash

Житель Новосибирска, страдающий ожирением, застрял в ванне и провел в ней пять дней. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе города.

Мужчина не смог самостоятельно выбраться из ванны, которая не была оборудована специальными опорами. Со временем у него образовались пролежни и все затекло.

Вызволить новосибирца удалось спасателям экипажа «Вега-2», которые приехали на вызов. После этого мужчину передали врачам скорой помощи.

В аварийно-спасательной службе напомнили о важности адаптировать жилое пространство, чтобы избежать таких трагедий. «Специальные приспособления для ванной комнаты или замена ванны на душевую кабину могут значительно снизить риски и сделать жизнь более безопасной и комфортной», ― отметили там.

В прошлом году трагичная история произошла с москвичом, который весил 300 килограммов. Когда ему потребовалась госпитализация из-за боли в сердце, мужчину пришлось выносить группе спасателей через окно. В больнице его состояние ухудшилось, и через несколько дней он умер.

Расскажите друзьям