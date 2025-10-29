На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным

Российские ученые нашли новый вид растений в горах Восточного Кавказа. Его назвали астрагалом сердечным (Astragalus cordigerus) ― из-за формы листьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.
Растение распространено лишь в горах южного Дагестана и северного Азербайджана, на высотах от 800 до 1,8 тыс. метров. Вид относится к узколокальным эндемикам ― растениям, встречающихся на очень незначительно территории (не более десятков километров).
Благодаря находке на этой территории в будущем могут создать особо охраняемую природную территорию.
Авторы находки ― профессор Астраханского государственного университета Алексей Лактионов и его коллеги ― Михаил Князев из Уральского отделения Ботанического сада РАН и Рамазан Муртазалиев из Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН. Они нашли растение с сердцевидными листьями по время совместных научных исследований.
