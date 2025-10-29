Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix

Американский актер Адам Драйвер («Дом Gucci», «Мегалополис») сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit», который выпустит стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщил Deadline.
Проект будет криминальной драмой о захвате заложников. По информации СМИ, он будет похож на фильм «Собачий полдень» Сидни Люмета. Действие развернется на стоянке для грузовиков в южном Иллинойсе.
По сюжету, сбежавший заключенный оказывается в ловушке: его настигают правоохранительные органы. Чтобы добиться свободы, преступник берет людей в заложники. Однако ситуация быстро выходит из‑под контроля.
Захват превращается в неконтролируемый социальный эксперимент с участием пленников, а также в эмоциональную игру в покер с опытным переговорщиком ФБР, владеющим техникой «тактической эмпатии».
Сценарий шоу напишет Питер Крейг, автор сценария к фильму «Топ Ган: Мэверик». Режиссером выступит Филип Барантини, известный по сериалу «Переходный возраст». Съемки могут начаться уже в 2026 году.
Производством «Rabbit, Rabbit» занимается компания MRC TV, известная по сериалу «Озарк». Крейг и Брайан Ункелесс выступят исполнительными продюсерами от Night Owl, Баррантини и Саманта Беддоу — от It’s All Made Up Productions. Драйвер также присоединится к продюсерскому составу.