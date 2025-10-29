Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix

Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009
Круизный лайнер оставил 80-летнюю женщину на тропическом острове. Ее нашли мертвой
На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны
Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров
В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
«Гринч — похититель Рождества» выпустят в повторный прокат в честь 25-летия фильма
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
Около 550 тысяч человек умирают ежегодно по всему миру из‑за жары
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными

Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix

Фото: American Zoetrope

Американский актер Адам Драйвер («Дом Gucci», «Мегалополис») сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit», который выпустит стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Проект будет криминальной драмой о захвате заложников. По информации СМИ, он будет похож на фильм «Собачий полдень» Сидни Люмета. Действие развернется на стоянке для грузовиков в южном Иллинойсе.

По сюжету, сбежавший заключенный оказывается в ловушке: его настигают правоохранительные органы. Чтобы добиться свободы, преступник берет людей в заложники. Однако ситуация быстро выходит из‑под контроля.

Захват превращается в неконтролируемый социальный эксперимент с участием пленников, а также в эмоциональную игру в покер с опытным переговорщиком ФБР, владеющим техникой «тактической эмпатии».

Сценарий шоу напишет Питер Крейг, автор сценария к фильму «Топ Ган: Мэверик». Режиссером выступит Филип Барантини, известный по сериалу «Переходный возраст». Съемки могут начаться уже в 2026 году.

Производством «Rabbit, Rabbit» занимается компания MRC TV, известная по сериалу «Озарк». Крейг и Брайан Ункелесс выступят исполнительными продюсерами от Night Owl, Баррантини и Саманта Беддоу — от It’s All Made Up Productions. Драйвер также присоединится к продюсерскому составу.

Расскажите друзьям