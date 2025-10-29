Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
Круизный лайнер оставил 80-летнюю женщину на тропическом острове. Ее нашли мертвой

Фото: Coral Expeditions

80-летняя австралийка найдена мертвой на одном из островов Большого Барьерного рифа, после того как круизный лайнер, на котором она путешествовала, отплыл без нее. Об этом сообщает Би-би-си.

Женщина отправилась в круиз вокруг Австралии на лайнере Coral Adventurer вместе со 120 другими пассажирами. На первой остановке в пути ― острове Лизард ― она решила присоединиться к пешему походу.

Туристы отправились на самую высокую точку острова ― пик Кука. Но пожилая участница круиза решила сделать передышку в пути и отстала от группы. Женщина так и не вернулась на корабль, который отправился в плавание без нее. 

Лайнер покинул остров в субботу на закате, но вернулся спустя несколько часов, когда команда заметила отсутствие пассажирки. В ночь на воскресенье началась поисковая операция, а на утро ее тело нашли. 

Что именно случилось с женщиной, не разглашается. По словам полиции Квинсленда, ее смерть была «внезапной и не вызывающей подозрений». Компания Coral Expeditions связалась с родственниками погибшей и оказывает им поддержку.

