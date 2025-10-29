«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009

Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
В тиктоке появится ИИ-инструмент, который превратит длинные видео в вертикальные клипы
Россиянин с избыточным весом пять дней не мог выбраться из ванны
На Кавказе нашли новый вид растений с сердцевидными листьями. Его назвали астрагалом сердечным
Адам Драйвер сыграет главную роль в сериале «Rabbit, Rabbit». Его выпустит Netflix
Круизный лайнер оставил 80-летнюю женщину на тропическом острове. Ее нашли мертвой
На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны
Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров
В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
«Гринч — похититель Рождества» выпустят в повторный прокат в честь 25-летия фильма
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
Около 550 тысяч человек умирают ежегодно по всему миру из‑за жары
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными

«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009

Фото: «Литфонд»

6 ноября 2025 года аукционный дом «Литфонд» проведет онлайн-торги, посвященные хоккейным раритетам. Все лоты принадлежат генеральному менеджеру сборной России по хоккею с шайбой в 2008–2009 годах Павлу Попову, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе организации.

Центральное место в каталоге занимает золотая медаль 73-го чемпионата мира по хоккею с шайбой, который прошел в Швейцарии в 2009 году. Победа сборной России в этом турнире стала второй подряд и значительно укрепила позиции команды на мировой арене. В финальном матче против Канады (2:1) решающую роль сыграл Александр Радулов, чей гол в начале второго периода стал украшением исторического финала.

«Эта медаль, сохранившаяся в идеальном состоянии, не только ценна как спортивный артефакт, но и олицетворяет триумф отечественного хоккея. В комплекте с медалью прилагается поздравительная открытка „С днем рождения“, адресованная Павлу Попову», — говорится в сообщении. Начальная стоимость золотой медали установлена на уровне 5 млн рублей. 

На аукционе также будут представлены наручные часы Hublot, врученные победителям Кубка Гагарина в 2015 году. Десять лет назад, 19 апреля 2015 года, СКА впервые в истории заполучил Кубок Гагарина, и указанные часы стали знаковым объектом для поклонников хоккея, поскольку были выпущены в честь того самого первого Кубка. Часы ограниченной серии с гравировкой «Special edition. Gagarin Cup 2015. № 31/75» находятся в оригинальном футляре и в отличном состоянии. Стоимость оценивается в 1 млн рублей.

На торги также заявлены редкие памятные часы, выпущенные к 85-летию хоккейного клуба ЦСКА. Среди них эксклюзивная модель памятных механических наручных часов Buran Aviator Sturmanskie, выпущенных тиражом всего 85 экземпляров — «Ограниченная серия. № 24/85». Торги за экземпляр № 24 начнутся с 500 тыс. рублей.

Можно будет приобрести выпущенные в честь того же юбилея памятные наручные часы Aviator, выпущенные тиражом 500 экземпляров. На задней крышке часов есть гравировка «Limited edition. 167/500». Стартовая цена за раритет — 200 тыс. рублей.

Аналогично оцениваются и другие памятные часы — швейцарские Tissot из специальной партии, заказанной Федерацией хоккея России по случаю победы сборной команды в Евротуре-2008. Часы ограниченного выпуска представлены в оригинальном футляре с логотипом Russian Ice Hockey. Special Edition. Более подробно о лотах и обо всех аукционах «Литфонда» можно узнать на сайте

