«Литфонд» выставил на торги золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009

«Эта медаль, сохранившаяся в идеальном состоянии, не только ценна как спортивный артефакт, но и олицетворяет триумф отечественного хоккея. В комплекте с медалью прилагается поздравительная открытка „С днем рождения“, адресованная Павлу Попову», — говорится в сообщении. Начальная стоимость золотой медали установлена на уровне 5 млн рублей.



На аукционе также будут представлены наручные часы Hublot, врученные победителям Кубка Гагарина в 2015 году. Десять лет назад, 19 апреля 2015 года, СКА впервые в истории заполучил Кубок Гагарина, и указанные часы стали знаковым объектом для поклонников хоккея, поскольку были выпущены в честь того самого первого Кубка. Часы ограниченной серии с гравировкой «Special edition. Gagarin Cup 2015. № 31/75» находятся в оригинальном футляре и в отличном состоянии. Стоимость оценивается в 1 млн рублей.