На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны

«Бутылка была в идеальном состоянии. На ней не было ракушек. Я думаю, что, если бы она находилась в море или находилась на открытом воздухе так долго, бумага бы разложилась под воздействием солнца. Мы бы не смогли прочитать этот текст», — сказала она.