На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны

На побережье Австралии обнаружили бутылку, в которой лежали письма солдат Первой мировой войны. Послания были датированы 15 августа 1916 года, пишет Associated Press.
Бутылку из-под напитка Schweppes семья Браун нашла во время уборки мусора на пляже Уортон-Бич недалеко от города Эсперанс (штат Западная Австралия). Внутри лежали письма, написанные карандашом 27-летним Малкольмом Невиллом и 37-летним Уильямом Харли.
Оба рядовых находились на борту судна HMAT A70 Ballarat в Большом Австралийском заливе. Во время Первой мировой войны корабль покинул столицу штата Южная Австралия Аделаиду 12 августа и направился во Францию. Новобранцы должны были присоединиться к 48-му австралийскому пехотному батальону.
Невилл погиб в бою год спустя. Харли был дважды ранен, но пережил войну и умер в Аделаиде в 1934 году от рака, который, по словам его семьи, был вызван воздействием отравляющего газа на полях сражений.
Невилл просил нашедшего послание передать его матери Робертине Невилл в Уилкаватт — ныне город-призрак в Южной Австралии. Деб Браун предположила, что бутылка, вероятно, находилась в воде недолго, поскольку ее быстро выбросило на берег. Более ста лет она пролежала в дюнах, пока волны не размыли песок и не обнажили эту находку.
Бумага была мокрой, но текст остался читаемым. Благодаря этому женщина смогла сообщить о находке родственникам обоих солдат.
«Бутылка была в идеальном состоянии. На ней не было ракушек. Я думаю, что, если бы она находилась в море или находилась на открытом воздухе так долго, бумага бы разложилась под воздействием солнца. Мы бы не смогли прочитать этот текст», — сказала она.
Внучка Харли Энн Тернер отметила, что ее семья была «совершенно ошеломлена» находкой. «Мы просто не можем в это поверить. Это действительно похоже на чудо», — добавила она. Внучатый племянник Невилла, Герби Невилл сказал, что невероятное открытие объединило его семью.
В мае 10-летние мальчики Эрик и Куба из Польши нашли письмо, которое датировано 1959 годом. Оказалось, что это любовное послание, которое написала девушка по имени Рыся. Она рассказывала возлюбленному об учебе в Химическом техникуме и о жизни в общежитии.