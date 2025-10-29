Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров

Поросенок Норберт, живущий в США и увлекающийся скейтбордингом, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая свинья, проехавшая на скейте 10 метров. Об этом написали на сайте Книги.
Норберт преодолел расстояние за 11,32 секунды. За это достижение он получил не только титул рекордсмена, но и прозвище Тони Порк в честь американского скейтбордиста Тони Хоука.
«Он выглядит естественно на доске. Люди шутят о том, что свиньи летают, и теперь мы можем подтвердить, что они действительно летают — на скейтборде!» — прокомментировал Винсент, хозяин Норберта.
Он рассказал, что несколько лет назад нашел свой старый скейтборд. Мужчина предложил домашнему поросенку поиграть с ним. Пятнадцать минут спустя Норберт уверенно стоял на скейтборде, а вскоре начал кататься.
На занятия спортом Норберта мотивируют лакомства: Винсент подбадривает поросенка-скейтбордиста несоленым арахисом и сырными палочками. Маршруты для Норберта его владелец обозначает на дороге светоотражающими маркерами.
Когда поросенок установил мировой рекорд, Винсент поздравил его щедрым набором угощений. Норберту подарили бананы, любимый арахис и яблоки, покрытые арахисовым маслом. «Мы позаботились о том, чтобы он чувствовал себя королем», — поделился мужчина.