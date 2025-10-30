На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк

На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится новый парк. Об этом пишет РИА «Новости».
«Новый парк станет частью городского пространства и будет доступен всем жителям столицы», — говорится в пресс-релизе девелопера «Астерус». Его общая площадь составит около 100 тыс. квадратных метров, включая 1,2 километра участка, примыкающего к Москве-реке.
В парке будут экотропы, детские и спортивные зоны, мост, соединяющий жилую застройку и набережную, а также ботанический сад и обсерватория. Проект предполагает сохранение природной среды, прежде всего больших деревьев, а также высадку новых растений, подобранных с учетом местного биома и антиаллергенного фактора.
Недавно мэр Сергей Собянин опубликовал проект парка на месте закрытого монорельса на ВДНХ. Он откроется в 2027 году.