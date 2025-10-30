На набережной Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево появится парк

В парке будут экотропы, детские и спортивные зоны, мост, соединяющий жилую застройку и набережную, а также ботанический сад и обсерватория. Проект предполагает сохранение природной среды, прежде всего больших деревьев, а также высадку новых растений, подобранных с учетом местного биома и антиаллергенного фактора.