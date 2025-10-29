В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью

В Москве с 7 по 10 ноября пройдет 13-й международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный жизни людей с инвалидностью. Об этом написало Агентство «Москва».
Центральной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Формула кино» в Центральном детском магазине на Лубянке. Там состоится церемония открытия смотра, она запланирована на полдень 7 ноября.
В программу фестиваля войдут более 90 фильмов из 27 стран мира, в том числе Испании, Франции, Ирана, Израиля и США. Среди киноработ будут как игровые картины, так и документальные, а также анимация и короткометражные ленты. Организаторы подготовили отдельную подборку фильмов для детей.
Фестиваль, как обещают, раскроет «разные грани жизни, личные истории, мечты и достижения людей с инвалидностью». Посетить кинопоказы можно будет бесплатно, по предварительной регистрации.
«Кино без барьеров» представит деловую программу. В нее войдут дискуссии, мастер-классы и круглые столы с режиссерами и представителями киноиндустрии. Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей пройдет 10 ноября в кинотеатре «Синема Парк».