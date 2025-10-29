В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью

В программу фестиваля войдут более 90 фильмов из 27 стран мира, в том числе Испании, Франции, Ирана, Израиля и США. Среди киноработ будут как игровые картины, так и документальные, а также анимация и короткометражные ленты. Организаторы подготовили отдельную подборку фильмов для детей.