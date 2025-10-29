В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью

Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
На австралийском пляже нашли бутылку с посланиями солдат Первой мировой войны
Поросенок-скейтбордист Норберт попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый заезд на 10 метров
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
«Гринч — похититель Рождества» выпустят в повторный прокат в честь 25-летия фильма
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
Около 550 тысяч человек умирают ежегодно по всему миру из‑за жары
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности

В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью

Фото: merchusey/Unsplash

В Москве с 7 по 10 ноября пройдет 13-й международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный жизни людей с инвалидностью. Об этом написало Агентство «Москва».

Центральной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Формула кино» в Центральном детском магазине на Лубянке. Там состоится церемония открытия смотра, она запланирована на полдень 7 ноября.

В программу фестиваля войдут более 90 фильмов из 27 стран мира, в том числе Испании, Франции, Ирана, Израиля и США. Среди киноработ будут как игровые картины, так и документальные, а также анимация и короткометражные ленты. Организаторы подготовили отдельную подборку фильмов для детей.

Фестиваль, как обещают, раскроет «разные грани жизни, личные истории, мечты и достижения людей с инвалидностью». Посетить кинопоказы можно будет бесплатно, по предварительной регистрации.

«Кино без барьеров» представит деловую программу. В нее войдут дискуссии, мастер-классы и круглые столы с режиссерами и представителями киноиндустрии. Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей пройдет 10 ноября в кинотеатре «Синема Парк».

Расскажите друзьям