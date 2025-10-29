В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов

Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
В Москве пройдет международный фестиваль «Кино без барьеров», посвященный людям с инвалидностью
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы
Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов
«Гринч — похититель Рождества» выпустят в повторный прокат в честь 25-летия фильма
Эмир Кустурица планирует получить гражданство России
Около 550 тысяч человек умирают ежегодно по всему миру из‑за жары
Пит Дэвидсон устраивается работать в дом престарелых в дублированном трейлере «Обители»
В Адыгее обнаружили реликтовые леса с редким медвежьим орехом
Фанаты Валерия Меладзе устроили караоке на Таймс-сквер после концерта певца
В Китае фитнес-центр обещает подарить Porsche человеку, который за три месяца похудеет на 50 кг
Пляжи Краснодарского края приведут к единому стандарту к 2026 году
Ученые: женщины используют восклицательные знаки в 3 раза чаще мужчин
Okko покажет документальный роуд-муви о первой континентальной экспедиции вдоль границ России
Более 60% невест в Москве берут фамилию мужа
Роберт Паттинсон зарегистрировал 14 песен в ASCAP. Возможно, они образуют его дебютный альбом
Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы
В Москве протестируют первый в России беспилотный метропоезд
Amazon купил права на запрещенный в России фильм «Айта» Степана Бурнашева
«Литрес» и Mamba выяснили, какие сцены из литературы пользователи считают самыми романтичными
Люди тратят 48% зарплаты в первые 48 часов
Исследование: 40% россиян считают сожительство родителей и взрослых детей красным флагом
В Москве появился новый сервис для выбора животных из приюта
Элайджа Вуд пришел на свадьбу поклонников в стиле «Хоббита»
В ноябре россияне увидят звездопад Леониды
Дженнифер Лоуренс считает, что была раздражающей на пике популярности
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Салат оливье обойдется россиянам на 17% дороже, чем в прошлом году

В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов

Фото: javier trueba/Unsplash

Минобрнауки России предложило запретить прием на коммерческие места при среднем балле ЕГЭ ниже 50, сообщает ТАСС со ссылкой на проект методики распределения платных мест в вузах на 2026/2027 учебный год.

Министерство также предлагает приравнивать предельное число мест для платного приема к среднему числу студентов, обучавшихся на этом направлении на платной основе в последние два учебных года. Ведомство до 5 ноября 2025 года направит это предложение в вузы, у которых будет пять дней на предоставление корректировок.

1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Правительство получило право устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов, направлений подготовки и специальностей высшего образования.

Недавно Минпросвещения установило единые временные нормативы для выполнения школьных домашних заданий.
Время на подготовку по всем предметам не должно превышать три с половиной часа в день.

Расскажите друзьям