В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов

Министерство также предлагает приравнивать предельное число мест для платного приема к среднему числу студентов, обучавшихся на этом направлении на платной основе в последние два учебных года. Ведомство до 5 ноября 2025 года направит это предложение в вузы, у которых будет пять дней на предоставление корректировок.