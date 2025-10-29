В Минобрнауки предложили запретить прием в вузы при ЕГЭ ниже 50 баллов

Минобрнауки России предложило запретить прием на коммерческие места при среднем балле ЕГЭ ниже 50, сообщает ТАСС со ссылкой на проект методики распределения платных мест в вузах на 2026/2027 учебный год.
Министерство также предлагает приравнивать предельное число мест для платного приема к среднему числу студентов, обучавшихся на этом направлении на платной основе в последние два учебных года. Ведомство до 5 ноября 2025 года направит это предложение в вузы, у которых будет пять дней на предоставление корректировок.
1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Правительство получило право устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов, направлений подготовки и специальностей высшего образования.
Недавно Минпросвещения установило единые временные нормативы для выполнения школьных домашних заданий.
Время на подготовку по всем предметам не должно превышать три с половиной часа в день.