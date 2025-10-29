Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы

В сети завирусились видео, снятые блогером из Франции под ником @chasseurdesons. Молодой человек записывает на диктофон звуки природы: например, шорох ползущих муравьев, шелест листвы и «музыку камня».
Недавно он показал, как звучит навозный жук. Чтобы уловить звук движений и сделать запись, Чарльз спрятал микрофон под листьями, по которым жук передвигался.
Блогер также услышал слизняка, который ест гриб.
Еще он снял на видео полосатых кузнечиков, звук которых, по его словам, напоминает маленькие игрушечные машинки.
«Самец издает такой звук, чтобы привлечь самку. Эти кузнечики живут на сухих лугах и альпийских пастбищах на высоте свыше 1000 метров», — написал молодой человек.
