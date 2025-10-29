Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
Муравьи, ползущие жуки и кузнечики: блогер из Франции записывает на диктофон звуки природы

Фото: @chasseurdesons

В сети завирусились видео, снятые блогером из Франции под ником @chasseurdesons. Молодой человек записывает на диктофон звуки природы: например, шорох ползущих муравьев, шелест листвы и «музыку камня».

Недавно он показал, как звучит навозный жук. Чтобы уловить звук движений и сделать запись, Чарльз спрятал микрофон под листьями, по которым жук передвигался. 

Видео: @chasseurdesons

Блогер также услышал слизняка, который ест гриб. 

Видео: @chasseurdesons

Еще он снял на видео полосатых кузнечиков, звук которых, по его словам, напоминает маленькие игрушечные машинки. 

«Самец издает такой звук, чтобы привлечь самку. Эти кузнечики живут на сухих лугах и альпийских пастбищах на высоте свыше 1000 метров», — написал молодой человек.

Видео: @chasseurdesons

Недавно популярность в сети также получили видео блогера, который сыграл «Богемскую рапсодию» и песню из «Титаника» на игрушечных курах для животных. Лорд Виньетейру также исполнил песню «My Heart Will Go On» Селин Дион. Первый ролик набрал 9,5 млн просмотров, второй — почти 17 млн.

