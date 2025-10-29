Nvidia стала самой дорогой компанией в мире. Ее капитализация превысила 5 триллионов долларов

Разработчик графических процессоров Nvidia стал самой дорогой компанией в мире. Его капитализация превысила пять триллионов долларов, сообщил Bloomberg.
Это первая компания, которой удалось достичь такой рыночной стоимости. Капитализация Nvidia взлетела, после того как акции бизнеса подорожали на 3,5%. Менее чем четыре месяца назад фирма впервые преодолела рубеж в 4 трлн.
«Еще несколько лет назад рыночная капитализация в 5 триллионов долларов была просто немыслима, особенно если учесть, что она достигла этого так быстро. Рынок, безусловно, возлагает большие надежды на идею о том, что ИИ способен произвести трансформацию и изменить бизнес-модели», — отметил директор по инвестициям и главный рыночный стратег Truist Advisory Services Кит Лернер.
Рост Nvidia наглядно демонстрирует, насколько важную роль ИИ играет на фондовом рынке США. С конца 2022 года, когда её капитализация составляла менее 360 миллиардов долларов, акции выросли примерно на 1275%.
Тем не менее, продолжить рост таким же темпом компании, по мнению аналитиков, не удастся. «В настоящее время доля Nvidia на рынке превышает 90%, и она, скорее всего, сократится, нежели увеличится», — пояснил директор по инвестициям Fort Pitt Capital Group Дэй Ай, вспомнив о конкуренции со стороны таких компаний, как Advanced Micro Devices Inc. и Broadcom Inc.
В топ-3 крупнейших компаний вошли также Microsoft Corp. и Apple Inc. Их стоимость оценивается примерно в 4 трлн долларов.