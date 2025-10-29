«Афиша Daily» разбиралась в истоках феномена «шесть-семь». Вирусное выражение появилось из песни рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. Жест появился позже. В ролике, который опубликовала школьная команда по футболу Overtime Elite, друг просит игрока оценить напиток из «Старбакса» по шкале от 1 до 10. «Наверное, 6… 6… 6–7», — говорит он, одновременно делая жест, как будто взвешивает два варианта в ладонях.