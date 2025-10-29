Сайт Dictionary.com в качестве слова 2025 года выбрал выражение «шесть-семь» (six-seven) — брейнрот-фразу, популярную у американских подростков поколения альфа. Дети выкрикивают ее, когда учитель открывает страницу 67, когда до перемены остается от 6 до 7 минут и даже в совершенно случайные моменты.
«Это похоже на чуму — вирус, который завладел разумом этих детей. Вы не можете произнести ни одну из цифр 6 или 7 без того, чтобы хотя бы 15 детей не закричали „шесть-семь!“», — рассказал учитель естествознания Гейб Данненбринг из Южной Дакоты.
«Афиша Daily» разбиралась в истоках феномена «шесть-семь». Вирусное выражение появилось из песни рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)», которая вышла 1 декабря 2024 года. Жест появился позже. В ролике, который опубликовала школьная команда по футболу Overtime Elite, друг просит игрока оценить напиток из «Старбакса» по шкале от 1 до 10. «Наверное, 6… 6… 6–7», — говорит он, одновременно делая жест, как будто взвешивает два варианта в ладонях.
Для выбора слова года Dictionary.com анализирует большой массив данных: заголовки в СМИ, тренды в соцсетях и поисковые запросы. Летом 2025 года популярность «шесть-семь» возросла в шесть раз, что и предопределило его победу.
Помимо «шесть-семь», в шорт-лист вошли слова agentic, aura farming, broligarchy, clanker, gen Z stare, kiss cam, overtourism, tariff, tradwife и эмодзи динамита 🧨, используемое для обозначения пары Тейлор Свифт и Тревиса Келси.
Словом 2024 года стало demure. Именно с ним связан главный мем того лета: под фразу very mindful, very demure («очень скромно, очень осознано») девушки показывали в тиктоке ситуации, в которых стоит выглядеть сдержанно, например, возвращаясь домой после one night stand или принимая антидепрессанты. В 2023 году победило слово hallucinate, в 2022-м — woman.