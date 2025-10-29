Слово 2025 года по версии Dictionary.com — «шесть-семь»
«Гринч — похититель Рождества» выпустят в повторный прокат в честь 25-летия фильма

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures и Imagine Entertainment выпустят в повторный прокат семейный фильм «Гринч — похититель Рождества». Он вернется в кинотеатры США 12 декабря в честь 25-летия ленты, сообщается в твиттер-аккаунте Discussing Films.

Компании также представили постер перевыпущенной картины. Покажут ли фильм в России, неизвестно.

© Universal Pictures

Фильм с Джимом Кэрри в главной роли был снят  по книге «Как Гринч украл Рождество», написанной в 1957 году Доктором Сьюзом. Режиссером выступил Рон Ховард.

В центре сюжета — Гринч, который живет на горе рядом с Ктоградом и ненавидит Рождество из-за насмешек, которые он терпел в детстве. Чтобы испортить праздник, он переодевается в Санту и в канун Рождества крадет все подарки и украшения из домов жителей. В конце он меняет отношение к Рождеству и понимает, что его суть не в подарках, а в тепле и единении. В 2001 году фильм получил премию «Оскар» за лучший грим и прически героев.

Недавно в повторный прокат вышла сага «Сумерки» Стефани Майер. Скоро в кино также покажут «Гарри Поттера», «Черепашек-ниндзя-2», «Назад в будущее» и «Пятый элемент».

