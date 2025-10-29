Эмир Кустурица планирует получить гражданство России

Сербский режиссер Эмир Кустурица хочет получить российское гражданство. Об этом он рассказал ТАСС.
«Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съемке, я возьму паспорт [российский]. Будет [гражданство РФ]. Обязательно будет», — поделился он.
Сейчас Кустурица работает над картиной «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина. Сценарий проекта уже закончен.
После этого Кустурица приступит к работе над картинами «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Как я не снял „Преступление и наказание“» по мотивам романа Федора Достоевского, где главную роль сыграет актер Юра Борисов.